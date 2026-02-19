Scontro diplomatico tra Macron e Giorgia Meloni sul caso Deranque | tensione tra Parigi e Roma

Macron critica le dichiarazioni di Meloni sulla morte di Quentin Deranque, giovane coinvolto in un pestaggio a Lione. La presidente del Consiglio italiana aveva commentato il caso, suscitando la reazione del leader francese, che ha invitato Meloni a non intervenire. La tensione tra i due governi si acuisce, mentre a Roma si discute sull’opportunità di intervenire pubblicamente. La vicenda ha acceso un dibattito tra le diplomazie, con entrambi i paesi che cercano di gestire i rispettivi ruoli pubblici. La situazione rimane delicata, con possibilità di ulteriori sviluppi tra Francia e Italia.

Macron invita Meloni a "non commentare" le vicende francesi. Nuova tensione tra Parigi e Roma dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte di Quentin Deranque, giovane militante della destra nazionalista deceduto a Lione in seguito a un pestaggio attribuito ad avversari politici. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto esplicitamente a Giorgia Meloni di non intervenire sugli affari interni francesi. Parlando da New Delhi, dove si trova in visita ufficiale in India, il capo dell'Eliseo ha ironizzato: "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", riferendosi alle parole della premier italiana.

Caso Deranque, Macron zittisce Meloni: “Non commenti gli affari francesi”. Scoppia il caso diplomaticoIl presidente francese Macron ha risposto a Meloni, dicendo di non commentare gli affari interni di Parigi.

