Scontro diplomatico tra Macron e Giorgia Meloni sul caso Deranque | tensione tra Parigi e Roma

Macron critica le dichiarazioni di Meloni sulla morte di Quentin Deranque, giovane coinvolto in un pestaggio a Lione. La presidente del Consiglio italiana aveva commentato il caso, suscitando la reazione del leader francese, che ha invitato Meloni a non intervenire. La tensione tra i due governi si acuisce, mentre a Roma si discute sull’opportunità di intervenire pubblicamente. La vicenda ha acceso un dibattito tra le diplomazie, con entrambi i paesi che cercano di gestire i rispettivi ruoli pubblici. La situazione rimane delicata, con possibilità di ulteriori sviluppi tra Francia e Italia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Macron invita Meloni a “non commentare” le vicende francesi. Nuova tensione tra Parigi e Roma dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte di Quentin Deranque, giovane militante della destra nazionalista deceduto a Lione in seguito a un pestaggio attribuito ad avversari politici. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto esplicitamente a Giorgia Meloni di non intervenire sugli affari interni francesi. Parlando da New Delhi, dove si trova in visita ufficiale in India, il capo dell’Eliseo ha ironizzato: “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”, riferendosi alle parole della premier italiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scontro diplomatico tra Macron e Giorgia Meloni sul caso Deranque: tensione tra Parigi e Roma Caso Deranque, Macron zittisce Meloni: “Non commenti gli affari francesi”. Scoppia il caso diplomaticoIl presidente francese Macron ha risposto a Meloni, dicendo di non commentare gli affari interni di Parigi. Milano-Cortina 2026, alla Cerimonia di Apertura è già caso diplomatico tra Macron e Vance per il posto a sedereQuesta sera allo stadio di San Siro si apre ufficialmente l’evento più atteso: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guerra Russia-Ucraina, Mosca conferma i contatti con Parigi: Macron riapre il dialogo con Putin, ma la pace resta lontana; Pre-summit dei Venti in Belgio diventa caso diplomatico con la protesta di Sánchez; L’Europa accelera ad Alden Biesen: Mercato Unico 2027 e nuove regole antitrust; Albanese, scontro globale: Francia, Usa e Germania chiedono le dimissioni. Scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le parole di Meloni sul caso DeranqueMacron ha parlato a New Delhi, a margine di un vertice sull’intelligenza artificiale promosso dal primo ministro indiano Narendra Modi (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Caso Deranque, Macron zittisce Meloni: Non commenti gli affari francesi. Scoppia il caso diplomaticoIl panorama diplomatico europeo si arricchisce di un nuovo capitolo di tensione tra Parigi e Roma, confermando una relazione che, nonostante i periodi di ... thesocialpost.it L’attacco di Macron a Giorgia Meloni per il ricordo dell’omicidio di Quentin “non commenti affari francesi, ognuno resti a casa sua” è l’esempio perfetto dell’ipocrisia dei leader europeisti. Invece di unirsi per condannare l’odio politico attacca l’Italia, ecco l’unità x.com Il presidente francese Emmanuel Macron chiede alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di “non commentare gli affari francesi” dopo le dichiarazioni fatte da quest’ultima a seguito della morte dell’attivista di destra Quentin Deranque in Francia. “Che ogn facebook