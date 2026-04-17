Secondo i dati più recenti, quasi il 45% degli studenti italiani tra i 15 e i 16 anni ha partecipato a giochi d’azzardo nell’ultimo anno, una percentuale che raddoppia rispetto alla media europea. I numeri evidenziano una diffusione significativa di questa attività tra i giovani, con alcuni segnali che potrebbero indicare un rischio di dipendenza. La questione è al centro di discussioni tra esperti e istituzioni, preoccupate per le conseguenze a lungo termine.

Il 44,8% degli studenti italiani di 15-16 anni ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno: è il doppio della media europea. La quota di minori che gioca online è peraltro raddoppiata negli ultimi sei anni, passando dal 20 al 40%. È l’associazione no-profit Gioco responsabile a fornire una panoramica di certo poco rassicurante sulla ludopatia minorile in Italia. Il gioco d’azzardo si sposta online. Come un numero crescente di aspetti della vita, anche il gioco d’azzardo si è spostato online. E assume spesso forme ibride, a metà videogame e azzardo. È il caso delle loot box: paghi con soldi veri per aprire un pacco a sorpresa nel videogioco, un meccanismo non troppo diverso da quello delle slot machine, con la stessa scarica di dopamina e la voglia di tentare un’altra volta la sorte.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gioco d’azzardo e adolescenti, numeri e segnali della dipendenza

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