L'artista Gio Evan | Milano non è in sincronia con la mia vita ma qui l'arte ha un riverbero unico
L'artista Gio Evan ha dichiarato che Milano non si adatta alla sua vita, anche se apprezza il fatto che nella città ci siano incontri tra appassionati e colleghi. Ha spiegato che, nonostante non riesca a viverci pienamente, il luogo ha un impatto particolare sull’arte. La sua riflessione è stata condivisa durante un’intervista a Fanpage, dove ha parlato delle sue sensazioni rispetto alla città.
"A Milano non riesco proprio a viverci. Mi piace che, comunque, ci si ritrovi. Ci si ritrova tra appassionati, tra colleghi": a Fanpage.it, si racconta l'artista e scrittore Gio Evan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Salvini si complimenta con Ermal Meta: “Parla l’italiano perfettamente”. Ma l’artista è in Italia da 30 anniIl vicepremier ha rilasciato una nota per congratularsi con Ermal Meta e rispondere alla battuta dell'artista, che in oggi conferenza stampa aveva...
Pupo: “A 23 anni ero miliardario e arrogante. Mia moglie era l’unico punto fermo ma io non la rispettavo”"A 23 anni ero miliardario e un po' arrogante, non accettavo le critiche", Pupo ha raccontato come ha vissuto il successo che l'ha travolto quando...
Approfondimenti e contenuti su Gio Evan
Argomenti discussi: Bad Omens, una delle band più innovative del rock moderno, in concerto a Milano.
Gio Evan, chi è?/ Artista a 360°: dalle canzoni alle poesie sul palco del Concerto del Primo MaggioGio Evan è tra i protagonisti del Concerto Primo Maggio in programma nella sua storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma Gio Evan è tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo ... ilsussidiario.net
Gio Evan inaugura Amur, il poliedrico artista sarà stasera alle 21.15 sul palco della Rocca Malatestiana a FanoFANO - Sarà il poliedrico artista Gio Evan, reduce dal successo sanremese (Arnica), ad inaugurare questa sera alle 21.15, la nuova rassegna Amur Cantautori (Arte e Musica Rigeneratrici), che si ... corriereadriatico.it