L'artista Gio Evan | Milano non è in sincronia con la mia vita ma qui l'arte ha un riverbero unico

L'artista Gio Evan ha dichiarato che Milano non si adatta alla sua vita, anche se apprezza il fatto che nella città ci siano incontri tra appassionati e colleghi. Ha spiegato che, nonostante non riesca a viverci pienamente, il luogo ha un impatto particolare sull’arte. La sua riflessione è stata condivisa durante un’intervista a Fanpage, dove ha parlato delle sue sensazioni rispetto alla città.

"A Milano non riesco proprio a viverci. Mi piace che, comunque, ci si ritrovi. Ci si ritrova tra appassionati, tra colleghi": a Fanpage.it, si racconta l'artista e scrittore Gio Evan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

