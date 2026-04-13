Il Mon Rêve Summer Festival si arricchisce con l'aggiunta di nuovi artisti alla line-up, che si svolge presso la Music Arena del Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea di Taranto. Tra i protagonisti annunciati, c’è anche il cantautore noto per le sue performance dal vivo. L’evento si svolge nella regione pugliese, coinvolgendo artisti italiani e internazionali nel cartellone estivo.

Tarantini Time Quotidiano Si arricchisce il cartellone del Mon Rêve Summer Festival, che si prepara a ospitare nuovi protagonisti della musica italiana e internazionale nella Music Arena del Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea di Taranto. Dopo gli annunci di Mario Biondi, Tropico e della Amy Winehouse Band, si aggiunge un nuovo nome: Gio Evan, atteso mercoledì 22 luglio con una tappa del suo tour “Extra terrestre”. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, propone un percorso tra musica, riflessione e ironia, affrontando temi legati alla contemporaneità e al rapporto tra individuo ed essenziale. Gio Evan, artista poliedrico tra musica, scrittura e performance, è noto per uno stile che unisce linguaggi diversi e per un percorso artistico caratterizzato da una forte componente personale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Gio Evan al Mon Rêve Summer Festival

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