Ginosa boom di domande per il Servizio Civile Universale

A Ginosa e Marina di Ginosa sono state inviate 77 domande di candidatura per partecipare ai cinque progetti di Servizio Civile Universale previsti per settembre 2026. Le domande sono state raccolte in vista dell’avvio delle attività, che coinvolgeranno giovani interessati a contribuire in diversi ambiti. La selezione dei partecipanti avverrà nelle prossime settimane, in base alle procedure stabilite dagli enti organizzatori.

Tarantini Time Quotidiano Sono 77 le domande pervenute per partecipare ai cinque progetti di Servizio Civile Universale che prenderanno il via a partire da settembre 2026 a Ginosa e Marina di Ginosa. A fronte di 20 posti disponibili, destinati a giovani tra i 18 e i 28 anni, il dato evidenzia un forte interesse da parte del territorio. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata alle ore 14.00 del 16 aprile 2026. Un numero significativo che conferma come il Servizio Civile rappresenti per molti giovani non solo un’opportunità di crescita personale e professionale, ma anche un’occasione concreta di impegno civico e partecipazione attiva alla vita della comunità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa, boom di domande per il Servizio Civile Universale Notizie correlate Servizio civile universale, domande entro l’8 aprile: 20 posti per il Comune di BeneventoTempo di lettura: 2 minuti Si comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale... Giovani, Servizio Civile Universale: domande prorogate al 16 aprileE’ stato prorogato a giovedì 16 aprile entro le ore 14 il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dal bando per... Una raccolta di contenuti Servizio civile universale 2026, prorogata al 16 aprile la scadenza per presentare domandaC’è più tempo per candidarsi al Servizio Civile Universale 2026. La scadenza per presentare domanda è stata infatti prorogata alle ore 14 di giovedì 16 aprile 2026, offrendo qualche giorno in più ai g ... valsesianotizie.it Servizio civile universale, presentazione delle domande prorogata al 16 AprileC'è più tempo per i giovani interessati a partecipare al Servizio Civile Universale. Con il decreto n. 386/2026 emanato il 7 Aprile 2026 dal Dipartimento per le Politiche giovanili, il termine per ... terremarsicane.it