Servizio civile universale domande entro l’8 aprile | 20 posti per il Comune di Benevento

È stato pubblicato sul sito di ANCI Campania il bando per il Servizio Civile Universale 20262027. Per il Comune di Benevento sono disponibili venti posti. Le domande devono essere inviate entro l’8 aprile. Il bando riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di servizio civile durante il prossimo anno. La procedura di candidatura è aperta a chi desidera candidarsi entro la scadenza indicata.

Si comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale 20262027. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 20, nelle seguenti attività: 5 volontari (2GMO) per RilANCI Campania 2026, 5 (1GMO) per Comunità Solidale, 5 (2 GMO) per Ambiente in Comune, 5 (2 GMO) per Biblioteca per tutti. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 8 aprile 2026, collegandosi al al seguente link: https:domandaonline.serviziocivile.it. Tutte le info possibili sono reperibili al seguente indirizzo: https:ancicampania.