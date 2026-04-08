Giovani Servizio Civile Universale | domande prorogate al 16 aprile

È stata annunciata la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile Universale destinato ai giovani. La scadenza ufficiale era prevista per una data precedente, ma ora i candidati hanno tempo fino alle ore 14 di giovedì 16 aprile per completare la procedura. La modifica riguarda tutte le persone interessate a presentare domanda per questa iniziativa.

E’ stato prorogato a giovedì 16 aprile entro le ore 14 il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dal bando per la selezione di giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono partecipare ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero. In particolare 64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia; 1.485 operatori volontari saranno avviati in servizio in 204 progetti, afferenti a 54 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Servizio civile universale, al Parco della Maiella due progetti per i giovani: domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il nuovo bando 2026 per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

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Servizio civile universale 2026 a Pratolino, domande prorogate fino al 16 aprile

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Come si allega l'ISEE alla domanda di partecipazione al servizio civile universale, per persone con GMO giovani con minori opportunità Grazie mille, poiché non trovo nessuna voce. - facebook.com facebook