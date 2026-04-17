Ginnastica ritmica Italia nella pancia del gruppo a metà gara in Coppa del Mondo Tornano le Farfalle di Chieti

A metà gara nella tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, l’Italia si trova al settimo posto provvisorio nel concorso generale per gruppi. Le Farfalle di Chieti sono tornate in pedana in questa competizione, che sta proseguendo con le esecuzioni delle squadre. La classifica attuale riflette i risultati delle prime esibizioni delle nazioni partecipanti, con le squadre impegnate nelle prove di palla e clavette.

L’Italia occupa il settimo posto provvisorio a metà del concorso generale per gruppi che ha aperto la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La nostra Nazionale ha eseguito un discreto esercizio con le cinque palle ed è stata valutata con il punteggio di 24.000, accusando un distacco importante dalle migliori compagini sulla pedana di Baku (Azerbaijan): la Spagna primeggia con 27.200, davanti a Israele (26.700) e alla Russia (26.550). Le azzurre si trovano alle spalle anche del Brasile (25.900), dell’Ungheria (25.700) della Germania (24.750), ma sono riuscite a precedere compagini quotate come il Giappone (22.750), l’Uzbekistan (22.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Italia nella pancia del gruppo a metà gara in Coppa del Mondo. Tornano le Farfalle di Chieti GARA DI GINNASTICA NOEMI CAVALERI FA UNA PRESTAZIONE EMOZIONANTE! Notizie correlate Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle... Farfalle in difficoltà in Coppa del Mondo: Italia fuori dalla top-10 nella ginnastica ritmica. Tornano Russia e BielorussiaAvvio decisamente complicato per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si disputa durante questo fine settimana... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Baku -Doppio impegno per la Ritmica azzurra: prima la Coppa del Mondo, poi l'European Cup; Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di Desio; World Cup Series 2026: il secondo appuntamento a Tashkent; Coppa del mondo di ginnastica ritmica a Baku: in azzurro Badii, Sicignano e Vignozzi della Raffaello Motto. Ginnastica ritmica, Italia nella pancia del gruppo a metà gara in Coppa del Mondo. Tornano le Farfalle di ChietiL'Italia occupa il settimo posto provvisorio a metà del concorso generale per gruppi che ha aperto la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ... oasport.it Ginnastica ritmica, Italia lontana nell’esercizio misto in Coppa del Mondo. Spartizione individualeA Tashkent (Uzbekistan) si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con una domenica riservata esclusivamente alle finali ... oasport.it Abbiamo visto DA VICINO la coppa dei Mondiali Negli uffici di DAZN ha fatto eccezionalmente tappa il Winner's Trophy della prossima Coppa del Mondo 2026 Proprio quella che verrà alzata al cielo in finale dai futuri campioni E Gianluca Z - facebook.com facebook