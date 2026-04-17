Ginnastica Facci in Molise | sfida e sinergia per le palestre

Il presidente della Federazione ha trascorso un fine settimana nel Molise, dedicato alla promozione della ginnastica e all'incontro con le palestre locali. Durante la visita, ha incontrato le rappresentanze sportive della regione per rafforzare i rapporti tra la federazione centrale e le strutture sul territorio. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la collaborazione tra le diverse realtà sportive presenti nella zona.

Il presidente della Federazione, Andrea Facci, ha trascorso un fine settimana dedicato alla valorizzazione del movimento ginnico molisano, incontrando le realtà sportive locali per consolidare il legame tra la dirigenza centrale e i territori. La visita, che vede il Molise come penultima tappa di un tour regionale volto a favorire il dialogo con le periferie prima della conclusione in Umbria, si è concentrata sulla necessità di creare una sinergia profonda tra la federazione e chi lavora quotidianamente nelle palestre. L’appuntamento, coordinato dal delegato regionale Luigi Peccia insieme ad Antonella Policella, ha la partecipazione di numerosi gruppi sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica, Facci in Molise: sfida e sinergia per le palestre Notizie correlate 120 atlete in pedana: Mesagne sfida la ginnastica ritmica giovanileMesagne si prepara ad accogliere il meglio della ginnastica ritmica giovanile Domenica 22 febbraio 2026, Mesagne, in provincia di Brindisi, si... Tariffe per le palestre scolastiche: 7 euro l'ora per le società sportiveVia libera all’unanimità: stimati 8mila euro di entrate per garantire la copertura minima del 36% dei costi del servizio La Giunta del Comune di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campobasso - La Federazione incontra le società molisane: verso la chiusura del giro d’Italia federale; Ginnastica ritmica, il campionato italiano gold di Campobasso fa centro - isNews; Campobasso, il Campionato Italiano Gold di ginnastica ritmica conquista pubblico e addetti ai lavori; Ginnastica ritmica, il campionato italiano gold di Campobasso fa centro. Ginnastica, il saluto del presidente Facci alle società molisaneNon solo i campionati nazionali Gold di specialità junior e senior di ginnastica ritmica. L’ultimo weekend all’insegna della ginnastica sul territorio ha visto anche la visita del presidente federale ... cblive.it Ginnastica ritmica, anche il presidente Fgi Facci ospite a CampobassoTutto pronto per un weekend con la ginnastica ritmica in copertina a Campobasso presso La Molisana Arena. Domani e domenica spazio ai campionati italiani di specialità ‘Gold’ junior e senior. La giorn ... cblive.it No excuses E tu ci sarai @officialsportface #FGI #FlyToTheTop #TopEvents2026 #ginnasticaartistica - facebook.com facebook