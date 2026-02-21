Tariffe per le palestre scolastiche | 7 euro l' ora per le società sportive

La decisione della Giunta di Aversa di fissare a 7 euro l’ora le tariffe per le società sportive ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore. La scelta riguarda le strutture sportive usate da diverse associazioni locali, che devono ora affrontare costi più chiari e trasparenti. La misura mira a regolare meglio l’uso delle palestre e a favorire un utilizzo più equilibrato degli spazi. La questione resta al centro del dibattito tra addetti ai lavori e amministratori.

Via libera all'unanimità: stimati 8mila euro di entrate per garantire la copertura minima del 36% dei costi del servizio La Giunta del Comune di Aversa ha approvato le nuove tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali. La decisione è contenuta nella deliberazione n. 19 del 17 febbraio 2026 ed è stata adottata all'unanimità nel corso della seduta presieduta dal sindaco Francesco Matacena. La misura stabilisce una tariffa di 7 euro per ogni ora di utilizzo delle strutture da parte delle società sportive impegnate in attività agonistico-federale. Il provvedimento rientra tra i cosiddetti "servizi a domanda individuale", per i quali la normativa nazionale impone una contribuzione da parte degli utenti.