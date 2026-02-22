120 atlete in pedana | Mesagne sfida la ginnastica ritmica giovanile

Mesagne organizza una competizione con 120 atlete, attirando l’attenzione sulla crescita della ginnastica ritmica tra i giovani. La gara si svolge domenica 22 febbraio 2026, presso il centro sportivo locale, che si riempie di pubblico e atlete provenienti da diverse regioni. La manifestazione mira a promuovere lo sport tra i giovani e a valorizzare il talento emergente. Le atlete si preparano con impegno per questa sfida importante.

Mesagne si prepara ad accogliere il meglio della ginnastica ritmica giovanile. Domenica 22 febbraio 2026, Mesagne, in provincia di Brindisi, si appresta a diventare il palcoscenico di una competizione sportiva di grande rilevanza nel panorama della ginnastica ritmica giovanile. La fase territoriale del 19° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Brindisi, attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, promettendo una giornata ricca di emozioni e performance di alto livello. L’evento, che si svolgerà presso il palazzetto del Liceo E. Ferdinando, rappresenta un’importante vetrina per le giovani atlete e un’occasione per promuovere i valori dello sport e della sana competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Mesagne la fase territoriale del Campionato nazionale di ginnastica ritmica CsiA Mesagne, domenica 22 febbraio, si svolge una tappa importante del Campionato nazionale di ginnastica ritmica Csi.

Ginnastica Ritmica. Bronzo regionale per le atlete della Pgf FerraraLe atlete della Palestra Ginnastica Ferrara tornano a casa con un bronzo regionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Mesagne la fase territoriale del Campionato nazionale di ginnastica ritmica Csi; Scherma, Cassarà chiede più spazi o ce ne andiamo a Bergamo.

Il veglioncino di Carnevale 2026 organizzato dallo staff New Virtus Mesagne ha portato con sé sorrisi giochi e tanto divertimento ai nostri piccoli atleti che mandano un messaggio chiaro: “lo sport come strumento di rispetto, gioia e fratellanza” - facebook.com facebook