Giffoni e Ministero dell' Istruzione siglata l' intesa | il cinema come strumento educativo nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha firmato un Protocollo d’Intesa con Giffoni, rafforzando la collaborazione tra le due parti. L’accordo prevede la pianificazione di attività da realizzare nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di utilizzare il cinema come strumento educativo nelle scuole. La firma si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra formazione e cultura cinematografica.

Si rafforza la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni, grazie alla firma del Protocollo d’Intesa per la programmazione delle attività da svolgere nel prossimo triennio. A siglare l’accordo sono stati il Ministro Giuseppe Valditara e il direttore generale di Giffoni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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