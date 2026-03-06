Pi Greco Day 2026 | il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide online
Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che il 14 marzo si terrà il Pi Greco Day 2026, con iniziative dedicate alla matematica in tutte le scuole italiane. Sono previsti quiz e sfide online, oltre a eventi in presenza presso la Fiera Didacta a Firenze. La giornata coinvolge studenti di diverse età e mira a promuovere l’interesse per la materia.
Il Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta fiorentina. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Pi Greco Day 2026: spettacoli e laboratori per bambini a GenovaPer questa occasione, dalle ore 9, presso il Palazzo Ducale di Genova il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova organizza una serie di attività mattutine dedicate alle scuole e nel ... mentelocale.it
Einaudi Pi Greco Day: venerdì 13 seminari, incontri, giochi e attività per celebrare il genio di ArchimedeIn piazza Duomo, piazza Minerva, piazzale Aretusa, Via Picherali, Piazzetta San Rocco, si svolgeranno le attività e le iniziative collegate alla figura di Archimede e alla personalità scientifica scel ... siracusanews.it
