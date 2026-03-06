Pi Greco Day 2026 | il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide online

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che il 14 marzo si terrà il Pi Greco Day 2026, con iniziative dedicate alla matematica in tutte le scuole italiane. Sono previsti quiz e sfide online, oltre a eventi in presenza presso la Fiera Didacta a Firenze. La giornata coinvolge studenti di diverse età e mira a promuovere l’interesse per la materia.