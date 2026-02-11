i cinema fanno rete la decima arte come strumento educativo

I cinema di tutta Italia si uniscono per un progetto speciale. Il Nuovo Cinema Caporali, gestito dall’associazione Lagodarte Impresa Sociale, partecipa a un'iniziativa del Ministero della Cultura. L’obiettivo è portare il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo nelle scuole, per rendere la decima arte anche uno strumento di educazione. I ragazzi avranno l’opportunità di conoscere meglio il cinema, scoprendo come si realizza e quale ruolo può avere nella formazione.

C’è anche il Nuovo Cinema Caporali, gestito da Lagodarte Impresa Sociale, nel progetto promosso dal Ministero della Cultura per introdurre il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole. L’obiettivo è quello di usare la decima musa come strumento educativo in grado di facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari. La piccola multisala nel centro storico di Castiglione del Lago, ha partecipato come capofila al bando nazionale nel 2025 con il progetto “L’immagine tra pittura e cinema” e si è classificata alla posizione 71 su ben 314 progetti presentati: il finanziamento di quasi 78 mila euro, andrà a una rete composta dal Cinema Zenith di Perugia, dal Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, dal Cinema Teatro Concordia di Marsciano, dal Cinema Nido dell’Aquila di Todi e da Isola Che C’è di Roma, una struttura di professionisti che ha collaborato alla progettazione e cura i work shop di cinema (sceneggiatura, recitazione, regia e riprese) finalizzati alla realizzazione di cortometraggi con un gruppo di studenti del Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Nuovo Cinema Caporali

Ultime notizie su Nuovo Cinema Caporali

