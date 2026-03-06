Fiumicino contributo affitto 2025 | requisiti scadenze e come fare domanda

Il Comune di Fiumicino ha annunciato che dal 9 marzo al 8 aprile 2026 sarà aperto il periodo per presentare le richieste di contributo affitto relativo all’anno 2025. I cittadini interessati devono rispettare i requisiti stabiliti e seguire le procedure indicate per inoltrare correttamente la domanda. La comunicazione riguarda esclusivamente le richieste per il pagamento del canone di locazione.

Fiumicino, 6 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che dal 9 marzo 2026 all’ 8 aprile 2026 sarà possibile presentare la domanda per accedere al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2025. Il contributo è destinato ai cittadini residenti a Fiumicino oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati a Fiumicino per comprovate esigenze di studio o lavoro, purché titolari di un regolare contratto di locazione per un alloggio situato nel territorio comunale e in possesso dei requisiti previsti dal bando. Quanto spetta. L’importo del contributo sarà pari al 40% del canone annuo di locazione pagato nel 2025, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda, e comunque non superiore a 2mila euro per ciascun beneficiario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

