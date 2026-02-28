All’Ariston, Gianni Morandi sale sul palco accompagnato dal figlio Tredici Pietro e insieme interpretano “Vita” durante la serata dedicata alle cover. Dopo la sorpresa di Mister X, poi svelato come Alessandro Siani, un’altra presenza speciale ha attirato l’attenzione del pubblico. La performance si inserisce in un evento ricco di momenti inattesi e di nostalgia, con artisti che si sono esibiti in modo particolare.

Tredici Pietro porta nella serata delle cover il brano “Vita” e sorprende l’Ariston con l’arrivo inatteso di papà Gianni Morandi con cui dà vita ad un duetto carico di energia e commozione Nella serata delle cover, dopo la “sorpresa” di Mister X, rivelata poi nel comico e regista Alessandro Siani, ce n’è stata un’altra che ha il sapore della nostalgia. In scaletta era previsto Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band con il brano “Vita”, ma nessuno, o quasi, immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. Sul palco il cantante attacca le prime note della canzone, il brano portato al successo proprio dal padre Gianni Morandi e Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sorpresa all’Ariston: Gianni Morandi sale sul palco e canta “Vita” con il figlio Tredici Pietro

Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici PietroPer chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore.

Sorpresa a Sanremo, Gianni Morandi canta col figlio Tredici Pietro. Poi commosso lo abbraccia: “Grazie per questo pezzo di vita insieme”Bologna, 27 febbraio 2026 – Grande sorpresa nella serata delle cover al Festival di Sanremo.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Gianni Morandi e Alessandro Gassmann: le dediche per i figli a Sanremo 2026; Tredici Pietro è l'Uomo che cade: il testo e il significato della canzone di Sanremo; Gianni Morandi, la dolce dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026; Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman.

Sanremo, sorpresa all’Ariston: Gianni Morandi sale sul palco e canta Vita con il figlio Tredici PietroTredici Pietro porta nella serata delle cover il brano Vita e sorprende l’Ariston con l’arrivo inatteso di papà Gianni Morandi con cui dà vita ad un duetto carico di energia e commozione ... ilgiornale.it

Gianni Morandi, sorpresa a Sanremo: spunta all’Ariston e canta Vita con il figlio Tredici PietroSANREMO – Altro che Alessandro Siani: il vero Mister X era Gianni Morandi. Sorpresona all’Ariston nella serata dei duetti, il cantante è spuntato al momento dell’esibizione del figlio Tredici Pietro, ... repubblica.it

SANREMO | Gianni Morandi a sorpresa sul palco con il figlio Tredici Pietro. Sul filo dell'emozione duetto sulle note di Vita. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Arriva da Tredici Pietro la sorpresa sul palco dell’Ariston: padre e figlio cantano insieme “Vita”, brano di Gianni Morandi. Esplosione di energia e tanta emozione, l’esibizione è da brividi. #rep #sanremo2026 x.com