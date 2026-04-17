Guerra senza esclusione di colpi tra Selvaggia Lucarelli e Nuzzi | avete visto cosa ha fatto lui? Selvaggia lo asfalta
Una disputa tra due noti giornalisti ha attirato l'attenzione pubblica, dopo che uno di loro ha compiuto un gesto che ha suscitato molte reazioni. La questione è iniziata con una presunta dimenticanza in diretta televisiva, ma si è poi evoluta in uno scontro più acceso, durato diversi anni. La vicenda si è sviluppata attraverso commenti pubblici e risposte sui social, alimentando un clima di tensione tra le parti coinvolte.
Quella che poteva sembrare una semplice dimenticanza televisiva si è trasformata in un nuovo capitolo di una tensione che va avanti da anni. Tra frecciate, vecchi rancori e ricostruzioni al vetriolo, il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi torna sotto i riflettori, complice un episodio recente che non è passato inosservato al pubblico più attento. Nuzzi non nomina Selvaggia Lucarelli e lei se la ride: i fatti. Alla vigilia dell’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, Gianluigi Nuzzi ha presentato in tv gli ospiti della serata, elencando diversi nomi noti. Tuttavia, tra quelli citati mancava proprio Selvaggia Lucarelli, nonostante fosse tra gli invitati.🔗 Leggi su Donnapop.it
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