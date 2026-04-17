Una disputa tra due noti giornalisti ha attirato l'attenzione pubblica, dopo che uno di loro ha compiuto un gesto che ha suscitato molte reazioni. La questione è iniziata con una presunta dimenticanza in diretta televisiva, ma si è poi evoluta in uno scontro più acceso, durato diversi anni. La vicenda si è sviluppata attraverso commenti pubblici e risposte sui social, alimentando un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Quella che poteva sembrare una semplice dimenticanza televisiva si è trasformata in un nuovo capitolo di una tensione che va avanti da anni. Tra frecciate, vecchi rancori e ricostruzioni al vetriolo, il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi torna sotto i riflettori, complice un episodio recente che non è passato inosservato al pubblico più attento. Nuzzi non nomina Selvaggia Lucarelli e lei se la ride: i fatti. Alla vigilia dell’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, Gianluigi Nuzzi ha presentato in tv gli ospiti della serata, elencando diversi nomi noti. Tuttavia, tra quelli citati mancava proprio Selvaggia Lucarelli, nonostante fosse tra gli invitati.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra senza esclusione di colpi tra Selvaggia Lucarelli e Nuzzi: avete visto cosa ha fatto lui? Selvaggia lo asfalta

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