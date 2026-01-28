Truffa del finto dentista in diretta a Gianluigi Nuzzi il messaggio al conduttore | Prestami 845 euro

Durante una diretta tv, Gianluigi Nuzzi riceve un messaggio che lo mette in allerta. Un uomo si spaccia per un dentista e gli chiede di prestargli 845 euro. La richiesta arriva mentre il conduttore sta parlando in onda, lasciando intendere che si tratti di una truffa. Nuzzi non abbocca e mette in guardia i telespettatori, evidenziando come queste truffe siano sempre più frequenti e insidiose.

Messaggi WhatsApp da "amici" che chiedono soldi in prestito per interventi dal dentista. Una truffa, l'ennesima variante che sta girando in questi giorni in Italia e che è arrivata anche in tv. Durante la diretta di Dentro la notizia il conduttore Gianluigi Nuzzi ha mostrato uno dei questi messaggi che gli era arrivato poco prima sul telefono, la truffa del finto dentista: "Ciao Luigi, potresti prestarmi 845 euro?".

