Gianluigi Nuzzi dimentica Selvaggia Lucarelli | ecco cos’è successo

Durante un suo intervento pubblico, Gianluigi Nuzzi ha omesso di fare riferimento a Selvaggia Lucarelli. La mancanza di menzione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. L’episodio è stato riportato da vari siti online, tra cui Novella 2000, che ha dedicato un articolo alla vicenda. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte di Nuzzi o di Lucarelli riguardo all’accaduto.

Gianluigi Nuzzi ha dimenticato di nominare Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo. La terza puntata della trasmissione di Pio e Amedeo ha scatenato un inconveniente tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi. Il giornalista si è dimenticato di nominarla. Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile, è andata in onda la terza e ultima puntata del programma di Pio e Amedeo, Stanno Tutti Invitati. Poche ore prima, Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, ha ricordato questo appuntamento ai telespettatori, citando gli ospiti presenti, ad eccezione di Selvaggia Lucarelli. Ha nominato Lino Banfi, Belen Rodriguez e i Pooh, ma si è dimenticato di fare il nome della giornalista.🔗 Leggi su Novella2000.it

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