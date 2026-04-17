Durante una conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta si è mostrato sorpreso dai toni aggressivi dell’allenatore avversario. Dopo aver espresso le sue considerazioni, ha lasciato l’incontro in lacrime e ha colpito una porta con un calcio. La partita di sabato sera tra Roma e Atalanta è considerata decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre in chiave Champions League.

Sabato sera non ci saranno alibi: Roma-Atalanta sarà una partita che potrà dire tanto in ottica Champions League. Se vinci, resti dentro la corsa. Se sbagli, diminuiscono le possibilità. E all’Olimpico (calcio d’inizio alle 20:45) Gasperini ritroverà il suo passato, dopo l'1-0 dell'andata a Bergamo. La Roma ci arriva in un momento particolarmente delicato: a Trigoria si respira tensione, quella tra l'allenatore e Claudio Ranieri, con la proprietà Friedkin che dovrà presto prendere decisioni importanti sul futuro. Rumori che ci sono, ma che il tecnico ha cercato inevitabilmente lasciare fuori dal campo. Perché lì, i giallorossi ci arrivano ancora in emergenza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gasperini: «Sorpreso dai toni aggressivi di Ranieri». Poi lascia la conferenza in lacrime e prende a calci una porta

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