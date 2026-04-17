Nelle prime ore dopo l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni deceduto a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile, sono stati resi noti dettagli che indicano un quadro medico-legale molto grave. I risultati dei rilievi hanno rivelato segni di traumi e lesioni che hanno portato alla morte, suscitando grande attenzione sulla dinamica dell’accaduto. La ricostruzione completa degli eventi è ancora in corso.

È un quadro medico-legale pesantissimo quello che emerge dai primi riscontri sull’autopsia di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile, in piazza Felice Palma. Dopo le prime ipotesi, gli accertamenti sembrano indicare con maggiore nettezza un nesso diretto tra l’aggressione subita e il decesso. Gli esiti dell’autopsia: lesioni gravissime. L’esame è stato affidato al medico legale Francesco Ventura. Secondo le informazioni filtrate finora, gli esiti preliminari rafforzerebbero l’ipotesi che la morte sia stata provocata direttamente dalle percosse, più che da una caduta accidentale, scenario valutato nelle primissime fasi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giacomo Bongiorni, la notizia sull’autopsia poco fa: cosa è emerso, atroce!

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Dritto e rovescio. . Nico, rumeno residente ad #Arezzo, sulla storia di Giacomo Bongiorni, l'uomo ucciso a #Massa davanti al figlio di 11 anni per aver richiamato un gruppo di giovani che creavano degrado. #drittoerovescio facebook

Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com