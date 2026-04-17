Per la primavera 2026, sono stati presentati otto modelli di giacche con frange, realizzate in pelle o camoscio. Questi capi sono stati scelti da molte appassionate di moda come pezzi chiave della stagione. La forma delle giacche è caratterizzata da linee dinamiche e sinuose, con dettagli frangiati che si sviluppano lungo le maniche e il corpo del capo. La tendenza si conferma tra i capi più richiesti nei negozi di abbigliamento stagionale.

La sua particolarità, naturalmente, risiede nelle frange, di solito applicate lungo le maniche e dietro la schiena. Dinamiche e sinuose, creano movimento a ogni passo e aggiungono personalità anche agli outfit più basic. Possono spaziare da versioni sottili e discrete fino a varianti più scenografiche, restando in ogni caso il punto focale della mise. Ecco perché avere una fringed jacket nell'armadio può fare la differenza: basta indossarla per risolvere (ed elevare) il look, senza alcuno sforzo. Tra i modelli più cool del momento spiccano quelli in pelle total black e in camoscio beige, amatissimi soprattutto dalle trendsetter. Sono proprio loro, infatti, ad aver portato questo capo dall'allure texana tra le strade cittadine, trasformandolo in un autentico must-have urbano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giacca con frange, 8 modelli per la primavera 2026

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