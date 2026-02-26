giacca di pelle donna tutti i modelli per la primavera 2026

Per la primavera 2026, le giacche di pelle da donna si presentano in una vasta gamma di stili, dai modelli oversize a quelli più aderenti in vita, con dettagli come il collo a imbuto. Sono capi che continuano a evolversi, adattandosi alle tendenze senza perdere il fascino classico. La scelta varia da look più casual a opzioni più sofisticate, offrendo molte possibilità di abbinamento per ogni occasione.

Anche il modello con cintura promette di fare scintille. Perfetto per segnare strategicamente il punto vita, si indossa sia in versione aderente – proposto, tra gli altri, anche da Sportmax – che leggermente più morbida, per non costringere eccessivamente la silhouette. Per quanto riguarda la palette cromatica, c'è chi decide di andare sul sicuro puntando sull'intramontabile total black, e chi invece preferisce sperimentare, optando per nuance più chiare e meno prevedibili, dal verde chiaro fino al bordeaux e al marrone. Il classico biker, corto e dal taglio slim, lascia il posto a volumi morbidi e rilassati, espressione naturale di un crescente desiderio di comfort: le giacche di pelle della Primavera-estate 2026 strizzano l'occhio all'oversize, nuova fashion obsession delle esperte di tendenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

