Stasera su Canale 5 va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale verrà annunciata la prima finalista del programma. Nel corso della puntata, i concorrenti si confrontano tra alleanze e rivalità che si riaccendono, creando tensioni tra i partecipanti. La serata si presenta come un momento decisivo prima del verdetto finale, con discussioni e confronti che coinvolgono alcuni dei protagonisti più discussi del reality.

Nella decima puntata del reality show conosceremo il nome della prima finalista del Grande Fratello Vip: nel frattempo nella Casa si formano nuove alleanze e si riaccendono vecchie rivalità. Questa sera, venerdì 17 aprile, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 8. La puntata si preannuncia particolarmente importante perché il televoto non porterà a un'eliminazione, ma alla proclamazione del primo finalista di questa edizione. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi con il supporto in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Televoto decisivo: chi diventerà finalista In nomination ci sono alcune delle...🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdetto

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