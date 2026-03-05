gf vip giada de blanck potrebbe entrare nella casa di ilary blasi

Giada De Blanck potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La contessina è stata contattata dalla produzione del reality condotto da Ilary Blasi per una possibile partecipazione. La sua presenza sarebbe valutata nelle prossime settimane. Attualmente non ci sono conferme ufficiali sulla sua partecipazione al programma.

Giada De Blanck potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La contessina sarebbe stata contattata dalla redazione del programma di Ilary Blasi per partecipare al reality. Giada De Blanck al Grande Fratello Vip?. A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui Giada De Blanck avrebbe ricevuto un invito da parte della redazione del Grande Fratello Vip. Il programma, che partirà il prossimo 17 marzo, sarebbe ancora a caccia di concorrenti. Giada, che sta ancora facendo i conti con la terribile perdita di sua madre, l’indimenticabile Patrizia De Blanck, avrebbe chiesto del tempo per prendere una decisione. “Giada De Blanck sta affrontando con una forza e un coraggio davvero inaspettati il momento più difficile della sua vita: la perdita dell’amata madre Patrizia – si legge sul magazine -. 🔗 Leggi su Dilei.it

