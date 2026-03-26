Germania riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera

Le operazioni di soccorso nel nord della Germania sono state riprese giovedì per rimettere in mare una balena megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. Le squadre coinvolte si sono concentrate sull’assistenza all’animale, che si trovava in difficoltà. La balena, di grandi dimensioni, si trovava in una zona costiera prima dell’intervento. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni o sull’esito delle operazioni.

(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. I soccorritori avevano già tentato l’operazione all’inizio di questa settimana, a partire dal pomeriggio di lunedì. Non è chiaro come la balena, lunga 10 metri, si sia arenata, ma i soccorritori hanno trovato parti di una rete da pesca avvolte attorno al suo corpo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera Articoli correlati Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar BalticoLe squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. Sea-Watch 5 di nuovo in mare: revoca del fermo a Catania, ripartono le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.Catania – Il tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della Sea Watch 5. Tutti gli aggiornamenti su Germania riprese le operazioni per... Discussioni sull' argomento Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar Baltico; Italia-Germania-UK-Francia-Canada: Hezbollah con Iran mina la pace | Stop a operazione di terra in Libano; Operazione della GDF di Bologna: scoperto giro di riciclaggio per la criminalità organizzata, misure cautelari eseguite; Maxi operazione antidroga: nove arresti e sequestri per oltre 47 milioni di euro. Smantellato traffico internazionale di cocaina legato alla cosca Gallace di Guardavalle. Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera ... stream24.ilsole24ore.com Germania e Australia vogliono intensificare in modo significativo la loro cooperazione militare. Durante l'ultima tappa del suo viaggio in Asia, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha parlato anche della guerra in Medio Oriente e ha evocato una possi - facebook.com facebook Prima si lavorerà in montagna, in Germania. E con l'avanzare del Mondiale sarà anche più chiaro chi parteciperà effettivamente alla tournée e chi invece sarà ancora in vacanza. In ogni caso i programmi estivi saranno al centro delle riunioni che ad inizio ap x.com