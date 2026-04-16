Germania le operazioni per liberare la balena spiaggiata

Giovedì in Germania è partita un'operazione di soccorso per una megattera arenata al largo delle coste del Mar Baltico. La balena si è arenata più volte nelle ultime settimane e ora viene tentato di liberarla. Le autorità coinvolte stanno coordinando le operazioni per cercare di riportare l'animale in mare aperto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone e dei media locali.

Giovedì, in Germania, è iniziata una complessa operazione di soccorso per salvare una megattera che si è arenata ripetutamente al largo delle coste del Mar Baltico, suscitando grande attenzione in tutto il paese nelle ultime settimane. La balena, soprannominata Timmy dai media locali, giace in acque poco profonde vicino alla città di Wismar, nella Germania orientale, e da giorni non si muove quasi più. Molti temono che possa morire a breve. Timmy è stata avvistata per la prima volta nella zona il 3 marzo. Non è chiaro perché la balena si sia avventurata nel Mar Baltico, così lontano dal suo habitat naturale. Alcuni esperti ipotizzano che l’animale possa essersi perso mentre inseguiva un banco di aringhe o durante la migrazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, le operazioni per liberare la balena spiaggiata Notizie correlate Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera arenatasi... Germania: riprendono le operazioni per riportare in mare una balena megatteraABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo intervento dei soccorritori nel Mar Baltico Oggi, giovedì 26 marzo, nel nord della Germania, le squadre di soccorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Iran, Wsj: piano europeo per liberare Hormuz senza gli Usa. ?Navi evacuate, bonifica delle mine e scorte militari; L’Europa potrebbe pagare il conto anche dopo l’accordo Trump-Iran; In lavorazione un piano postbellico dell'Europa per liberare Hormuz senza Usa, Israele e Iran. Germania, le operazioni per liberare la balena spiaggiataGiovedì, in Germania, è iniziata una complessa operazione di soccorso per salvare una megattera che si è arenata ripetutamente al largo delle coste del Mar ... lapresse.it Germania, sospese operazioni salvataggio per la megattera del BalticoL'animale, lungo 13,5 metri, era stato avvistato per la prima volta lo scorso 23 marzo, incagliato su un banco di sabbia vicino alla città di Lubecca. Le autorità hanno escluso la possibilità di ... tg24.sky.it In una classifica globale che include 24 leader internazionali, il cancelliere della Germania occupa l'ultimo posto per tasso di approvazione. Su #SkyInsider Gianluca De Feo ci spiega perché - facebook.com facebook Germania - Israele: tensione sugli insediamenti in Cisgiordania e sugli attacchi militari contro il Libano L’Osservatore Romano x.com