Sul cemento davanti alla prima Casa bianca sono visibili le impronte di Oney Judge, una delle nove persone schiave associate a quel periodo. La scena richiama l’attenzione sulla presenza storica degli schiavi e sulla loro fuga da quella residenza. La memoria di quegli individui viene così ricordata attraverso un gesto simbolico, che mira a mantenere vivo il ricordo di un passato ancora oggetto di discussione.

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© Cms.ilmanifesto.it - George Washington e quei nove schiavi, lotta per la memoria

GEORGE WASHINGTON | Dalla Piantagione della Virginia al Padre della Nazione Americana

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