Elisée Assui vola negli USA per giocare con la George Washington University

Elisée Assui si trasferisce negli Stati Uniti per giocare a basket con la George Washington University. Assui, giovane ala italiana, ha annunciato la sua decisione a DraftExpress, spiegando di aver scelto questa università per migliorare il suo gioco e affrontare nuove sfide. La sua partenza segna un passo importante nella sua carriera sportiva, che lo porterà a studiare e competere in un campionato di alto livello.

NEWS: Italian wing Elisée Assui has committed to George Washington in the class of 2026, he told DraftExpress. The 6'5, 20-year-old plays a 20+ mpg role for Varese in Serie A, hanging his hat on defensive toughness at physicality. Led Italy to gold at 2025 FIBA U20 EuroBasket. pic.twitter.comgN6EPSE4LQ Un talento emergente della pallacanestro italiana si appresta a una nuova tappa della sua carriera. Elisée Assui, ala di lunghezza e versatilità, ha annunciato l'ingresso nel programma della George Washington University per la classe 2026, segnando un passaggio cruciale dal panorama italiano al college basketball statunitense.