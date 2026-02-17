Bush celebra George Washington affinché Trump intenda

George W. Bush ha scritto un articolo per il progetto In Pursuit per celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, un evento che ricorda il ruolo di George Washington come primo presidente degli Stati Uniti. Bush ha scelto di mettere in evidenza come Washington abbia guidato il paese in un momento difficile, ispirando i leader moderni a seguire il suo esempio di fermezza e integrità. Durante la sua riflessione, Bush invita anche Donald Trump a prendere esempio dalla figura storica, suggerendo che la leadership di Washington possa essere una guida per il futuro.

Pubblichiamo un breve estratto dall'articolo di George W. Bush per il progetto In Pursuit. In vista del 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza all'ex presidente degli Stati Uniti è stato chiesto di intervenire sulla leadership di George Washington. L'articolo completo si può leggere qui. (.) Dopo aver guidato gli Stati Uniti alla vittoria contro la Gran Bretagna nella Guerra d'Indipendenza, George Washington era all'apice del suo potere. Alcuni suggerirono che dovesse diventare re. Invece, nel 1783, il Generale Washington rassegnò le sue dimissioni dal comando militare. Quando Re Giorgio III di Gran Bretagna apprese le intenzioni del suo vincitore, pare abbia detto: «Se lo farà davvero, sarà il più grande uomo del mondo».