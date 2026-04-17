George Russell attacca Verstappen | Critica l’attuale F1 solo perché non vince

Durante le recenti polemiche scatenate da Max Verstappen a seguito del Gran Premio di Suzuka, George Russell ha commentato pubblicamente le accuse rivolte al campione olandese. Russell ha affermato che Verstappen critica l’attuale Formula 1 solo perché non ottiene risultati vincenti, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La discussione tra i due piloti ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media specializzati.

Nel pieno delle polemiche scatenate da Max Verstappen dopo il GP di Suzuka, arriva la replica — lucida ma pungente — di George Russell. Il britannico, pur mantenendo toni misurati, ha messo chiaramente nel mirino l’atteggiamento dell’olandese, collegandolo senza troppi giri di parole al momento difficile della Red Bull. Il pilota della Mercedes parte da un principio netto, quasi a ridimensionare il peso specifico delle dichiarazioni del rivale: “La F1 è più grande di qualsiasi pilota. Non vorresti perdere Max, credo che a tutti noi piaccia gareggiare contro di lui ed è parte integrante dello sport“, le sue parole in una web-call. Il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - George Russell attacca Verstappen: “Critica l’attuale F1 solo perché non vince” Notizie correlate F1, George Russell: “Tanta incertezza prima del via. Non siamo i favoriti, lotteremo con Verstappen e Leclerc”George Russell si è dimostrato determinato e carico nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana... F1, George Russell svetta a metà della terza giornata di test a Sakhir. Hamilton davanti a VerstappenCalato il sipario sulla prima parte della terza e ultima giornata di questa prima finestra di test per la F1 in Bahrain. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: F1 | Jos Verstappen attacca Ralf Schumacher: Dice un sacco di ca***te; F1 - 70 milioni per Max Verstappen, 60 milioni per Lewis Hamilton: la follia salariale sta sfuggendo di mano; Nuove regole: Verstappen vacilla, Antonelli sorprende davvero?; La critica esplosiva di Max Verstappen accende un acceso confronto in Formula E con la risposta audace di Lucas di Grassi. George Russell attacca Verstappen: Critica l’attuale F1 solo perché non vinceNel pieno delle polemiche scatenate da Max Verstappen dopo il GP di Suzuka, arriva la replica — lucida ma pungente — di George Russell. Il britannico, pur ... oasport.it Ritiro Verstappen, Russell: F1 più grande di qualsiasi pilota. Il porpoising ci distruggeva la schiena ma lui non si lamentavaGeorge Russell ha criticato le dure posizioni del suo rivale Max Verstappen contro i nuovi regolamenti F1 2026 ... formulapassion.it Una Fiat 500 da Pole Position per George Russell! Cosa succede quando l’artigianato di Affari Sbullonati incontra il talento di un campione di Formula 1 Nasce un pezzo unico: una Fiat 500 custom realizzata su misura per George Russell. Per un’ facebook George Russell è tornato al Monte-Carlo Country Club per gustarsi la finale x.com