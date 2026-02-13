F1 George Russell svetta a metà della terza giornata di test a Sakhir Hamilton davanti a Verstappen

George Russell ha dominato la mattinata della terza giornata di test a Sakhir, segnando il miglior tempo e attirando l’attenzione con un giro deciso e senza errori. Hamilton si mantiene davanti a Verstappen, ma il pilota della Mercedes ha dimostrato una buona consistenza, mentre le temperature più calde hanno influenzato le strategie delle scuderie. Calato il sipario sulla prima parte della terza e ultima giornata di questa prima finestra di test per la F1 in Bahrain.

Calato il sipario sulla prima parte della terza e ultima giornata di questa prima finestra di test per la F1 in Bahrain. Sul tracciato di Sakhir si è esaurito il primo slot temporale nel quale le scuderie e i piloti hanno fatto il punto della situazione, girando in pista con temperatura in aria e su asfalto abbastanza elevate. Dopo i problemi dei giorni passati, la Mercedes ha risposto presente e l’ha fatto col britannico George Russell. E’ stato il suo miglior tempo con la nuova Freccia d’Argento in 1’33?918, il primo ad abbattere il muro dell’1’34” nel corso di queste prove pre-season. Russell che ha anche effettuato la simulazione di un GP, completando il proprio lavoro con 78 giri all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell svetta a metà della terza giornata di test a Sakhir. Hamilton davanti a Verstappen Approfondimenti su george russell LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell precede Verstappen, Hamilton sesto lavora sul passo gara George Russell della Mercedes ha registrato il miglior tempo al terzo giorno dei test a Sakhir, con un giro in 1:34, mentre Max Verstappen si trova subito dietro di lui, a pochi decimi, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato la Red Bull durante la sessione. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Hamilton si mette in scia ad uno scatenato Russell, quindi 3° Verstappen Lewis Hamilton si mette in scia a George Russell durante i test a Sakhir, mentre Max Verstappen si trova in terza posizione, in un pomeriggio di prove caratterizzato da continui scambi di passo e strategie diverse. Ultime notizie su george russell Argomenti discussi: F1 Test Bahrain 2026: Ferrari svetta con Leclerc nel Day 2; F1, Test Bahrain 2026 Day 2 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta; Formula 1: Verstappen svetta nella prima mattinata di test; Leclerc domina i test F1, Norris secondo, Mercedes in difficoltà. Stroll: Se Russell dovesse vincere in Australia con 30? di vantaggio non criticherà le nuove regoleA margine dei primi test di Barcellona, il pilota della Mercedes George Russell si era lasciato andare ad alcune considerazioni in merito al nuovo regolamento di Formula 1 e alle differenti esigenze d ... formulapassion.it F1, la Mercedes domina il day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e NorrisVa in archivio anche la terza giornata dei blindatissimi test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Rispetto al day-2 che aveva visto ... oasport.it L'attività nel deserto di Sakhir - che al momento vede George Russell al comando con il miglior tempo fatto segnare in questa tre giorni di test - prosegue sotto una luce inquieta per Aston Martin, con il paddock che inizia a mormorare su quelli che sembrano e - facebook.com facebook