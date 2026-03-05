Durante la conferenza stampa del Gran Premio d’Australia, il primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, George Russell ha dichiarato che prima della partenza c’era molta incertezza e che la squadra non si considera tra i favoriti. Ha aggiunto che la lotta principale si svolgerà con Verstappen e Leclerc, evidenziando la competitività del campionato.

George Russell si è dimostrato determinato e carico nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana dell’attesissimo Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes parte con la chiara intenzione di fare bene, risultando anche additato da molti come grande favorito per succedere a Lando Norris per il titolo iridato. Il team di Brackley, infatti, sembra avere progettato una W17 di altissimo livello, con una Power Unit targata Mercedes che potrebbe davvero fare la differenza rispetto a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Tanta incertezza prima del via. Non siamo i favoriti, lotteremo con Verstappen e Leclerc”

F1, George Russell svetta a metà della terza giornata di test a Sakhir. Hamilton davanti a VerstappenCalato il sipario sulla prima parte della terza e ultima giornata di questa prima finestra di test per la F1 in Bahrain.

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc vola in Bahrain, Norris e Verstappen in scia. Russell pensa al passo gara

Altri aggiornamenti su George Russell.

Temi più discussi: F1, George Russell: Tanta incertezza prima del via. Non siamo i favoriti, lotteremo con Verstappen e Leclerc; F1 2026: il compromesso di Russell tra spettacolo e mercato; Russell campione nel 2026: a crederci è anche Johnny Herbert | FP; F1 | Brundle: Russell uscito completamente dall’ombra di Hamilton, è pronto per vincere.

F1, Russell (Mercedes) nella conferenza del GP Australia: Chiacchiericcio attorno a noiIl pilota della Mercedes, dato tra i favoriti per il titolo 2026, nella conferenza del GP Australia: A me non cambia nulla, quando abbassi la visiera non pensi più alle voci. E ce ne sono tante ... sport.sky.it

George Russell & Max Verstappen: la rivalità bollente della F1La rivalità tra George Russell e Max Verstappen è diventata una delle più accese e personali della F1 moderna. Tutto è iniziato con un rispetto reciproco ai tempi dei kart, ma si è ... msn.com

Il campione del mondo 2025 di F1 rivela i propri pensieri riguardo alla nuova stagione. George #Russell è tra i piloti che Lando #Norris osserva e teme di più. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook

George Russell chiude in testa il Day-1: i risultati del 1° giorno di test in Bahrain tinyurl.com/nh7a88r8 #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com