Futsal U15 | Futura travolge Soverato 13-2 e vola verso lo spareggio interregionale Dominio nel girone

La Futura U15 conquista una vittoria schiacciante sul Soverato, finendo 13-2. La squadra di casa domina il match dall’inizio alla fine e si avvicina con decisione allo spareggio interregionale. La Cadi Antincendi Futura sembra ormai inarrestabile nel suo cammino verso il titolo di campione del girone.

La Cadi Antincendi Futura si avvicina a passo spedito alla conquista del titolo di campione del girone nel campionato nazionale Under 15 di futsal, dimostrando una superiorità che sembra inarrestabile anche lontano dal proprio palazzetto. La squadra, guidata da Peppe Scopelliti, ha ottenuto una vittoria convincente sul campo del Soverato Futsal, consolidando il proprio dominio nel raggruppamento e proiettandosi verso lo spareggio interregionale contro la Meta Catania di Consolato Cicciù. La partita, disputata domenica 8 febbraio 2026 nella moderna struttura “Perla” di Soverato, ha visto i giallo-blu imporsi con un risultato finale di 13-2, un trionfo che sottolinea la forza e la determinazione di questo gruppo di giovani atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Futura Soverato

