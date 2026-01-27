Engineering nomina Suigo chief public affairs corporate communication & sustainability officer

Engineering ha annunciato la nomina di Michelangelo Suigo come chief public affairs, corporate communication & sustainability officer, con effetto dal 16 febbraio. La sua esperienza contribuirà a rafforzare le strategie di comunicazione e sostenibilità del Gruppo, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni. Questa nomina riflette l’impegno di Engineering nel consolidare le proprie attività in ambito di responsabilità sociale e innovazione.

Roma, 27 gen. (AdnkronosLabitalia) - Il Gruppo Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, annuncia che il prossimo 16 febbraio Michelangelo Suigo entrerà in azienda con il ruolo chief public affairs, corporate communication & sustainability officer. A diretto riporto del ceo Aldo Bisio, in questo ruolo Michelangelo Suigo definirà e implementerà le strategie di comunicazione, delle relazioni istituzionali e dell'agenda esg del Gruppo Engineering. Grazie a una solida esperienza di alto livello, maturata in importanti contesti aziendali e istituzionali, Suigo contribuirà a innovare la narrazione della mission e della vision di Engineering, allineandola agli obiettivi di business.

