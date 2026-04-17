Durante un concerto in piazza Matteotti, organizzato dall’amministrazione comunale, sono state scoperte alcune situazioni di degrado, tra cui una cabina telefonica trasformata in bagno improvvisato. La festeggiata, Silvia Salis, ha condiviso selfie dalla consolle, mentre nelle vicinanze si notavano evidenti segni di abbandono e incuria. La scena ha attirato l’attenzione di cittadini e testimoni presenti all’evento.

Silvia Salis festeggia con tanto di selfie in consolle per il concertone organizzato in piazza Matteotti nella Genova da lei amministrata. ma sotto il suo naso c’è il degrado a cielo aperto. La dem che studia da segretaria del Partito democratico – e che qualcuno vorrebbe in trincea alle prossime primarie del centrosinistra – ha tentato il colpaccio mediatico per intercettare il voto giovanile. Come? Chiamando a suonare una famosa dj techno. “Piazza Matteotti stracolma, tante e tanti giovani per ascoltare una delle dj più influenti della scena techno internazionale: a Genova, stasera, suona Charlotte de Witte Una serata per tante e tanti giovani genovesi e non solo, una serata bellissima per la nostra città.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, il concerto targato Salis: cabina telefonica usata come bagno

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