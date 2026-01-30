Effetto Reze | ora i fan stranieri riempiono di fiori una cabina telefonica a Tokyo

La cabina telefonica di Jimbocho, a Tokyo, si riempie di fiori grazie ai fan di Chainsaw Man. Sono soprattutto turisti stranieri a portare omaggi e a scattare foto, trasformando un semplice telefono pubblico in un vero e proprio simbolo della cultura anime. La scena dimostra come gli appassionati siano pronti a seguire le loro passioni ovunque, portando vita e colore in un angolo della città.

Il potere degli anime di trasformare la realtà è innegabile. Un semplice telefono pubblico di Chainsaw Man a Jimbocho è diventato il nuovo punto di riferimento per il turismo otaku a Tokyo. Dopo il travolgente successo del film Chainsaw Man: Reze Arc (che ha già incassato oltre 10 miliardi di yen al botteghino), centinaia di fan si stanno riversando in questo luogo per ricreare una delle scene più toccanti e romantiche della serie. Gerbere e lunghe file: Il fenomeno dei telefoni pubblici Chainsaw Man a Jimbocho. Il luogo è ora pieno di gerbere, il fiore che Denji dona a Reze nel film come simbolo di innocenza e di addio.

