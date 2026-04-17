Genitori e bimbi occupano pacificamente le strisce pedonali in via Porpora

In via Porpora, genitori e bambini hanno deciso di occupare pacificamente le strisce pedonali in un flashmob che ha coinvolto decine di bambini della scuola primaria Tito Speri. L’evento si svolge a pochi mesi dalla morte di un giovane di 25 anni investito mentre attraversava le strisce pedonali, un incidente avvenuto circa sette mesi fa nello stesso tratto di strada.

Un flashmob con decine di bimbi della scuola primaria Tito Speri là dove appena sette mesi fa è morto Matteo Barone, il giovane di 25 anni investito mentre attraversava le strisce pedonali. L'iniziativa è stata promossa dal comitato Città delle persone, che venerdì 17 aprile ha pacificamente.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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