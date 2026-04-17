Generale Portolano | Minacce economiche e digitali stanno assottigliando il confine tra pace e guerra | FOTO e VIDEO

Durante una cerimonia presso la Scuola sottufficiali di Viterbo, 423 allievi marescialli dell’Esercito e dell’Aeronautica militare hanno pronunciato un giuramento congiunto, accompagnato dal suono della banda e da un momento di riflessione con lo sguardo al cielo. Nel frattempo, un generale ha commentato come minacce economiche e digitali stiano riducendo la distanza tra pace e guerra, sottolineando le sfide attuali in ambito di sicurezza.

Il suono solenne della banda, lo sguardo rivolto al cielo e il grido "Lo giuro". Giuramento congiunto per 423 allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare nella Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Derivati finanziari e asset digitali: il confine tra finanza tradizionale e criptovalute si assottigliaFutures, opzioni, swap: strumenti che per decenni sono stati territorio esclusivo di banche d’affari e fondi istituzionali oggi trovano una replica... Generale Portolano in visita alla divisione ‘Ogaden’ dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minuti Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, accolto con la resa degli onori militari e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: FOTO | Giuramento allievi marescialli 28esimo corso Esercito e Aeronautica. Difesa: conclusa la visita del generale Portolano in Libano. L’incontro con i vertici e il contingente italiano UnifilShama, 15 aprile 2026 – In un contesto segnato da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation, si è conclusa oggi la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Po ... quotidiano.net Difesa: il Generale Portolano in Albania, consolidata la cooperazione bilaterale e convergenza sulle tematiche di sicurezza regionaleDue giornate di incontri istituzionali a Tirana per consolidare il partenariato tra Italia e Albania, approfondire i principali dossier dei Balcani occidentali e dare impulso ai progetti comuni nel se ... quotidiano.net