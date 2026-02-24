Generale Portolano in visita alla divisione ‘Ogaden’ dei Carabinieri

Il generale Portolano visita la divisione ‘Ogaden’ dei Carabinieri per incontrare il personale e verificare le attrezzature. La sua presenza nasce dalla necessità di rafforzare il coordinamento tra le diverse unità e migliorare la preparazione operativa. Durante l’incontro, ha ascoltato le esigenze e le sfide quotidiane degli agenti in servizio nella zona. La visita si inserisce in un programma di controlli mirati a mantenere alta l’efficienza delle forze di sicurezza locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, accolto con la resa degli onori militari e accompagnato dal Comandante Interregionale "Ogaden ", il generale di corpo d'armata Massimo Masciulli, dal comandante della Legione, generale di Divisione Francesco Gargaro, al comandante della stazione Carabinieri Napoli-Chiaia, luogotenente carica speciale Pasquale Molitierno, dal comandante della Regione Forestale, Generale di Brigata Ciro Lungo, ha incontrato ha incontrato il personale del Comando Interregionale e i comandanti dei reparti territorialmente competenti.