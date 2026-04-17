Nella giornata di ieri, il leader ucraino ha annunciato un accordo tra Italia e Ucraina riguardo all’utilizzo di droni. La notizia arriva dopo incontri tra i rappresentanti dei due paesi, che hanno confermato l’intesa per rafforzare la cooperazione militare. L’accordo riguarda specificamente la fornitura e l’impiego di droni in operazioni di difesa. Questa intesa si inserisce in un quadro di collaborazione tra i due governi.

Italia e Ucraina sempre più unite nella Difesa. Ieri, infatti, il leader Volodymyr Zelensky ha raggiunto un’intesa con la premier italiana, Giorgia Meloni, sulla produzione di droni, per una difesa integrata e un progetto di sviluppo di una tecnologia di cui l’Ucraina può già definirsi all’avanguardia. A darne conto, in un’intervista al Foglio, è Vincenzo Camporini, ex-capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica: “L’accordo tra Italia e Kyiv sulla produzione dei droni è una scelta molto intelligente, l’Ucraina ha sviluppato dal punto di vista tecnico-concettuale un impiego estremamente innovativo di questi strumenti e gli effetti sul campo sono sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Generale Camporini, la rivelazione: "Droni, l'accordo decisivo tra Italia e Kiev"

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