Il generale Camporini | clima teso | La missione Unifil può finire

Il generale Camporini ha dichiarato che il clima è teso e che la missione Unifil potrebbe terminare. Attualmente, la situazione è considerata molto critica e, secondo i termini di riferimento del mandato, Unifil II non ha la possibilità di intervenire. La condizione sul campo rimane difficile e senza azioni da parte della missione.

Attualmente la situazione è molto, molto critica e, stanti i Terms of reference del mandato, Unifil II non può agire. È in atto uno scontro armato che i militari di Unifil non sono né tenuti a fermare né sono equipaggiati per farlo: possono soltanto controllare, verificare, prendere nota e, per quanto possibile, autoproteggersi. Questa situazione durerà finché continueranno queste operazioni sul terreno tra, Israele, Hamas e Hezbollah e il governo libanese che non ha mai avuto la forza, e probabilmente neanche la volontà, di disarmare Hezbollah, come era previsto dalla famigerata risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. È lo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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