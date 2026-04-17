Il regista David Leitch ha confermato che il film ispirato a Gears of War verrà realizzato. A un anno dall’annuncio ufficiale di Netflix, ha fornito un aggiornamento sullo stato del progetto, rassicurando i fan sulla sua realizzazione. Leitch ha condiviso la notizia senza entrare nei dettagli del processo di produzione o delle tempistiche precise. La conferma arriva dopo mesi di attesa da parte degli appassionati del videogioco.

A distanza di un anno dall'annuncio compiuto da Netflix, il filmmaker ha condiviso un aggiornamento sul progetto tratto dal videogame. I fan di Gears of War stanno attendendo ormai quasi da un anno degli update sul film annunciato da Netflix. A regalare un piccolo aggiornamento sul progetto tratto dal popolare videogame è stato ora David Leitch, che ha già portato al successo Deadpool 2. L'update del regista su Gears of War Durante un'intervista rilasciata a Collider, il filmmaker ha rassicurato i fan con un breve accenno al lungometraggio. David Leitch ha dichiarato: "Gears of War, penso, verrà realizzato. Abbiamo una bozza grandiosa dello script a cui si sta lavorando ed è in forma realmente grandiosa".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gears of War, il regista David Leitch rassicura i fan: "Il film verrà realizzato"

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