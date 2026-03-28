La regista iraniana Raha Shiraz rende omaggio a tutte le donne in lotta per la libertà nel suo Paese con il film A war on Women

La regista iraniana Raha Shiraz ha presentato in anteprima mondiale al Bif&st il suo nuovo film intitolato A war on Women. Nel documentario, viene dedicato un omaggio a tutte le donne che in Iran hanno combattuto e continuano a lottare per ottenere la libertà. La produzione si concentra sulle vicende delle donne e sulla loro resistenza nel contesto del Paese.

(askanews) – La regista iraniana Raha Shiraz rende omaggio a tutte le donne che nel suo Paese hanno lottato e lottano per la libertà con il film A war on Women, presentato in anteprima mondiale al Bif&st. Shiraz racconta cinquant’anni di resistenza femminile attraverso filmati privati, testimonianze e immagini girate clandestinamente in Iran. Dalle prime manifestazioni contro l’obbligo del velo dopo la Rivoluzione islamica del 1979 fino alle giovani che oggi rischiano la vita nelle strade, sono ormai quattro le generazioni di donne che hanno sfidato il regime degli Ayatollah. Il cinema diventa una documentazione della lotta delle donne. La regista è andata via dall’Iran a 10 anni, quando la mamma, un’attivista, ha dovuto scegliere la via dell’esilio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La regista iraniana Raha Shiraz rende omaggio a tutte le donne in lotta per la libertà nel suo Paese con il film A war on Women Articoli correlati Leggi anche: Il regista iraniano Bahram Ark si ribella alla censura del suo Paese e parte in cerca di un luogo dove mostrare il suo film Torna AstraDoc: la rassegna si apre col film della regista iraniana Sepideh FarsiTorna “AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale”, la rassegna di Arci Movie che da sempre si svolge al Cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli, in... Aggiornamenti e notizie su Raha Shiraz Temi più discussi: Finché le donne non saranno libere, non sarà libero nessuno: il film A War on Women in anteprima mondiale al Bif&st; Cinquanta anni di lotta delle donne iraniane in A war on Women; Cinquanta anni di lotta delle donne iraniane in A war on Women | Libero Quotidiano.it. Cinquanta anni di lotta delle donne iraniane in A war on WomenRoma, 24 mar. (askanews) - La regista iraniana Raha Shiraz rende omaggio a tutte le donne che nel suo Paese hanno lottato e lottano per la libertà con il film A war on Women, presentato in anteprima ... libero.it Raha Shirazi: «Gli ayatollah opprimono le donne per controllare tutti»Il documentario A War on Women della regista iraniana-canadese Raha Shirazi esplora il movimento femminista in Iran prima e dopo la rivoluzione islamica del 1979. «Mia madre è stata una prigioniera po ... editorialedomani.it