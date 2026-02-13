Jason Statham si Mette in Gioco | Una Meta-Commedia d’Azione con il Maestro David Leitch

Jason Statham ha deciso di tornare sul set per girare una nuova commedia d’azione, questa volta diretta da David Leitch. La scelta nasce dalla voglia dell’attore di sperimentare un genere diverso dal solito, portando sullo schermo una storia che mescola umorismo e adrenalina. Leich, noto per aver diretto film come

Generated by NovaFlow. Sources: 21 external references. Potrebbe interessarti:. Luke Perry è morto a soli 52 anni. NOS4A2, la nuova serie horror di Amazon Prime. Climax film Gaspar Noé: nuova uscita. Spider-man è già da record: incassi da capogiro nel primo week end. Bufera su Scarlett Johansson: la replica dopo le critiche. Kevin Spacey: cadono le accuse di molestie e aggressione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il trailer italiano di Missione Shelter è ora disponibile, offrendo uno sguardo alle nuove avventure di Jason Statham.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

CONCRETE RAGE | Jason Statham & Scott Adkins | Brutal Prison Action Movie

Argomenti discussi: Jason Statham torna alle origini e sbanca i box office grazie a Sylvester Stallone: dove vedere A Working Man in streaming e Home Video; Homefront stasera in TV: Jason Statham pronto a tutto nell’action scritto da Sylvester Stallone; Recensione di Shelter: il tremendous soldato Jason Statham fa gli affari mentre affronta Invoice Nighy nel thriller d’azione; Missione Shelter.

Missione Shelter, inseguimenti folli e il carisma inossidabile di Jason Statham. Impossibile non amarloRic Roman Waugh dirige un film puramente ludico, dove l’unica soluzione è vivere al limite. Da mercoledì 18 febbraio al cinema. mymovies.it

A Working Man, Jason Statham torna alle origini e sbanca i box office grazie a Sylvester Stallone: disponibile ora in streaming e Home VideoUna ragazza viene rapita da un giro criminale legato alla tratta e alla criminalità organizzata: Jason Statham prende la sceneggiatura di Sylvester Stallone e la trasforma in oro ... libero.it

Quando il passato riaffiora puoi solo combatterlo. #MissioneShelter, un film con Jason Statham, è dal 18 febbraio al cinema. - facebook.com facebook