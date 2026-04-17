Gaza chiusa da 900 giorni alla stampa estera

Da oltre tre anni, nessun giornalista straniero ha potuto entrare a Gaza senza autorizzazioni ufficiali. Da ottobre 2023, sono passati 900 giorni durante i quali l’accesso indipendente alla regione è stato impedito, lasciando pochi testimoni e fonti esterne per raccontare quanto accade nella zona. La situazione ha limitato le possibilità di informazione e documentazione da parte dei media internazionali.

Novecento giorni. Nessun giornalista straniero è entrato a Gaza in modo indipendente dall’ottobre 2023. Il 13 aprile, la Foreign Press Association in Israele — che rappresenta giornalisti di 130 testate — ha depositato una mozione d’urgenza alla Corte Suprema per anticipare la decisione sul divieto. La risposta: nuova proroga. Scadenza al 24 maggio. La nona. Il governo israeliano presenta le memorie come materiale classificato, inaccessibile alla FPA e ai suoi legali. La FPA non può replicare ad argomenti che non conosce. «I rinvii hanno reso ridicolo il processo legale», ha dichiarato Tania Kraemer, presidente della FPA. «È ora che i giudici mettano fine a tutto questo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza chiusa da 900 giorni alla stampa estera Nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza Notizie correlate Da “Sconfitta imbarazzante” a “Sull’orlo del baratro”: le reazioni della stampa estera alla vittoria dell’Italia del baseball sugli USALa stampa mondiale reagisce con sorpresa alla sconfitta degli Stati Uniti, battuti a Houston dall’Italia per 8-6 nel World Baseball Classic 2026: da... Referendum, ampio spazio alla vittoria del No sulla stampa estera: “Meloni più vulnerabile, pesante sconfitta”La netta vittoria del ‘No‘ al Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia trova ampio spazio sulla stampa straniera e in particolare sui...