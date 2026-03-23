Referendum ampio spazio alla vittoria del No sulla stampa estera | Meloni più vulnerabile pesante sconfitta

La netta vittoria del ‘ No ‘ al Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia trova ampio spazio sulla stampa straniera e in particolare sui media europei. La chiave di lettura comune è che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esca “ indebolita ” dall’esito delle urne. Questa è la lettura di Politico Europe, che apre il suo portale online con il commento al voto italiano. “La premier italiana Giorgia Meloni perde il referendum”, è il titolo dell’articolo, che sottolinea come la sconfitta “indebolisce” la posizione politica di Meloni, “soprattutto in vista delle elezioni previste entro la fine del prossimo anno”. Sulla stessa linea anche il britannico The Guardian, che a sua volta dedica molta rilevanza alla vittoria del No, subito sotto l’apertura sulla guerra in Medioriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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