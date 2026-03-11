La stampa internazionale commenta con sorpresa la vittoria dell’Italia sul team degli Stati Uniti a Houston, definendola una sconfitta imbarazzante e una situazione che mette gli USA sull’orlo del baratro. Le reazioni si concentrano sulla sorpresa e l’incredulità per l’esito della partita, che ha catturato l’attenzione dei media di vari paesi. Le testate evidenziano come questa vittoria rappresenti un evento inaspettato per il pubblico sportivo globale.

La stampa mondiale reagisce con sorpresa alla sconfitta degli Stati Uniti, battuti a Houston dall'Italia per 8-6 nel World Baseball Classic 2026: da "Sull'orlo del baratro" del The New York Times, a "Sconfitta imbarazzante" del New York Post, passando per "Clamorosa sconfitta" di USA Today Sports e The Guardian (Inghilterra), "Shock" di TSN (Canada) e "Capovolgimento memorabile" di Olympics.com.

© Oasport.it - Da “Sconfitta imbarazzante” a “Sull’orlo del baratro”: le reazioni della stampa estera alla vittoria dell’Italia del baseball sugli USA

L’Italia del baseball scrive una pagina di storia indelebile al World Baseball Classic. Gli Azzurri superano gli Stati Uniti con un incredibile 8-6, firmando quella che è, a tutti gli effetti, la vittoria più prestigiosa di sempre per il nostro movimento. Per la prima - facebook.com facebook

L’Italia del baseball fa la storia, battute le stelle degli Stati Uniti x.com