Gatto ucciso nel parco di Villa Gray

Nelle ultime settimane, il parco di Villa Gray è stato teatro di atti vandalici ripetuti. L’episodio più grave si è verificato recentemente, quando un gatto è stato trovato legato all’impianto di condizionamento di una delle strutture del parco. La scoperta ha suscitato una forte reazione da parte dell’Amministrazione e della comunità locale, che hanno condannato l’episodio.

Nello stesso parco, uno dei luoghi più frequentati del paese, negli ultimi tempi sono stati segnalati arredi distrutti, tavoli e sedie danneggiati, oggetti spaccati o abbandonati tra i vialetti. Una scia di vandalismi che ora ha assunto contorni ancora più gravi con un la violenza contro un animale.