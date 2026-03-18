Vandali al Buonarroti aule inagibili Danni per tremila euro a scuola gesto incivile

Nella notte scorsa, il Liceo Buonarroti di Pisa ha subito un atto vandalico che ha reso alcune aule inagibili. I danni sono stati stimati in circa tremila euro e coinvolgono principalmente scrivanie, banchi e pareti. La scuola si trova ad affrontare ancora una volta problemi legati a comportamenti incivili, che hanno compromesso la stabilità degli ambienti scolastici. Sul posto sono intervenuti i tecnici per le riparazioni.

Pisa, 18 marzo 2026 – Nuovo atto vandalico nella notte scorsa al Liceo Buonarroti. “Un nuovo gesto di inciviltà da parte di estranei che si sono introdotti nel plesso, rompendo un vetro e causando circa 3mila euro di danni, oltre alla chiusura forzata, per questa giornata e giovedì 19 si avrà la piena riapertura dell’immobile scolastico che è necessario ripristinare a causa anche del diffuso sversamento del materiale interno degli estintori”, spiega il Presidente Massimiliano Angori. Vandali assaltano liceo: lezioni sospese per danni al Buonarroti Nello specifico, gli estintori sono stati bloccati con una fascetta e aperti e lasciati svuotarsi nei corridoi al piano terra e piano superiore, coinvolgendo comunque tutto l’Istituto per i motivi dovuti alla rotazione oraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali al Buonarroti, aule inagibili. “Danni per tremila euro a scuola, gesto incivile” Articoli correlati Vandali assaltano liceo: lezioni sospese per danni al BuonarrotiPisa, 17 marzo 2026 – Brutta sorpresa stamani al liceo scientifico Filippo Buonarroti. Vandali a scuola, aule devastate. Carabinieri al lavoro per risalire agli autoriSan Casciano Val di Pesa, 16 marzo 2026 – Brutta sorpresa da parte del personale scolastico all'apertura della scuola primaria di San Casciano in Val... Tutti gli aggiornamenti su Vandali al Buonarroti aule inagibili... Temi più discussi: Vandali al Buonarroti, aule inagibili. Danni per tremila euro a scuola, gesto incivile; Vandali in azione di notte al Liceo Buonarroti: vetro rotto e estintori svuotati nei corridoi; Vandali al Buonarroti, scuola chiusa; Vandali assaltano liceo: lezioni sospese per danni al Buonarroti. Vandali al Buonarroti, aule inagibili. Danni per tremila euro a scuola, gesto incivilePisa, 18 marzo 2026 – Nuovo atto vandalico nella notte scorsa al Liceo Buonarroti. Un nuovo gesto di inciviltà da parte di estranei che si sono introdotti nel plesso, rompendo un vetro e causando cir ... lanazione.it Vandali assaltano liceo: lezioni sospese per danni al BuonarrotiIgnoti si sono introdotti nell’istituto ed hanno svuotato numerosi estintori. Forze dell’ordine al lavoro per trovare i responsabili ... lanazione.it Vandali in azione, scuola inagibile: studenti del Buonarroti rimandati a casa È accaduto martedì 17 marzo. Nella notte ignoti sono entrati nell'istituto pisano e hanno svuotato gli estintori - facebook.com facebook I vandali danneggiano lo stadio, distrutte le porte del campo di calcio x.com